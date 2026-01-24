[Video] Luis Javier Suárez sigue 'encendido' e hizo un nuevo doblete con Sporting

Luis Javier Suárez volvió a ser decisivo y este sábado se robó todas las miradas tras anotar un doblete en la victoria 1-2 del Sporting de Lisboa sobre Arouca, en compromiso correspondiente a la fecha 19 de la Primeira Liga de Portugal.

El delantero colombiano disputó todo el partido y ratificó su condición de figura del equipo lisboeta, siendo el hombre más influyente en ataque y el encargado de marcar la diferencia en un duelo exigente como visitante.

Videos de los goles de Luis Javier Suárez este sábado

El primer tanto de Suárez llegó al minuto 35, cuando el atacante se filtró al área, eludió a un defensor con un movimiento corto y sacó un potente remate de pierna derecha para poner el 0-1 parcial a favor del Sporting.

Sin embargo, el Arouca reaccionó y logró igualar el marcador, aprovechando un descuido defensivo del conjunto visitante, lo que llevó el partido a un tramo final cargado de tensión y disputa.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, Luis Javier Suárez apareció nuevamente en el cierre del compromiso, demostrando olfato goleador y capacidad para aparecer en los momentos clave.

Al minuto 90+6, el colombiano se anticipó en el área rival y conectó con un cabezazo tras un centro desde la banda, decretando el 1-2 definitivo y desatando la celebración del Sporting de Lisboa.

Gracias a este triunfo, el conjunto verdiblanco alcanzó los 48 puntos y se mantiene en la segunda posición de la Primeira Liga, firme en la lucha por los primeros lugares del campeonato portugués.

El gran momento de Suárez lo consolida como pieza fundamental del Sporting, donde su rendimiento lo ha convertido en referente ofensivo y líder dentro del terreno de juego.

Cifras de Luis Suárez

Además, el atacante colombiano se perfila como serio candidato a ser el delantero titular de la Selección Colombia rumbo al Mundial, respaldado por cifras contundentes: en sus últimos seis partidos suma nueve goles y dos asistencias, números que reflejan su excelente estado de forma.