[Video] Luis Suárez se reporta con nuevo doblete en Sporting Lisboa

En el marco de la fecha 24 de la Primeria Liga en Portugal, Sporting Lisboa regresó a la acción en busca de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones y acortar distancia con Porto, el cual completó su tercera victoria consecutiva en la competencia.

Por el momento lo viene logrando al vencer de manera parcial a Estoril en condición de local y lo hace nada más y nada menos que gracias a un doblete del delantero de la Selección Colombia Luis Suárez.

Lea también Técnico del Minnesota tomó decisión con James; hay plan para su debut

[Video] Doblete de Luis Suárez frente a Estoril

El colombiano Luis Suárez fue el protagonista principal del primer tiempo. En el minuto 6 abrió el marcador con un remate de derecha muy cerca del arco tras una asistencia de Trincão, lo que encendió a la afición en las gradas del José Alvalade.

Poco después, al minuto 16, Suárez amplió la ventaja con otro remate potente, esta vez tras una combinación con Morten Hjulmand. Con ese doblete, el delantero confirmó su gran momento de forma en la liga, consolidándose como pieza clave para el equipo lisboeta.

La victoria parcial por 2-0 con ambos goles anotados por Suárez no solo representó puntos para Sporting, sino también un mensaje contundente en su lucha por escalar posiciones en la tabla de la Primeira Liga. El equipo verde y blanco busca mantener su racha positiva y acercarse al liderato, especialmente en una temporada en la que la competencia por el título es intensa.

En otras noticias: Papelón de Durán en su debut en Rusia

¿Cómo queda Sporting Lisboa en la tabla de posiciones de la Primeira Liga?

Con esta victoria protagonizada por el colombiano, Sporting Lisboa se quedó con la segunda casilla de la tabla de posiciones con 61 puntos, solo por detrás de Porto, el cual lidera con 65 unidades.