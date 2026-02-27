Técnico del Minnesota tomó decisión con James; hay plan para su debut

Todo está listo para que el mediocampista colombiano James David Rodríguez sume sus primeros minutos como jugador del Minnesota United FC en la temporada 2026 de la MLS.

Después de haber sido presentado en los primeros días de febrero y recibir la respectiva visa de trabajo, Rodríguez se integró a los trabajos de los 'The Loons' para ponerse a punto físicamente y acomodarse al estilo de juego del director técnico Cameron Knowles.

Tras perderse el duelo en condición de visita frente a Austin FC por la semana 1 de la MLS, James ya está disponible para jugar con su nuevo equipo.

James está listo para su debut

Este viernes 27 de febrero se dio a conocer que James Rodríguez ya está disponible para debutar oficialmente como jugador del Minnesota United en la MLS.

El director técnico Cameron Knowles detalló que el debut de James "no es inevitable" y dependiendo de como se desarrolle el compromiso contra el Football Club Cincinnati se determinará su aparición en el terreno de juego.

Teniendo en cuenta lo dicho por Knowles, el colombiano no sería titular en el Minnesota United y deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes.

Fecha, hora y cómo VER EN VIVO a James Rodríguez en el Minnesota United Vs Cincinnati

El partido entre Minnesota United con el colombiano James Rodríguez frente a Cincinnati por la semana 2 de la MLS se juega este sábado 28 de febrero a partir de las 4:30 de la tarde.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia a través de Apple TV.