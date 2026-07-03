VIDEO - Messi avisó: primera llegada de Argentina Vs Cabo Verde

La selección de Argentina enfrenta este viernes 3 de julio a Cabo Verde en el estadio de Miami en partido de los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo.

Desde los primeros minutos, la albiceleste arremetió en contra del arco africano en búsqueda de la apertura del marcador.

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Messi tuvo la primera opción de peligro

Enel minuto 14, la selección de Argentina, fiel a su estilo, le dio circulación al balón por todo el ancho del terreno de juego, hasta que el esférico le quedó a Thiago Almada, que sin perder tiempo controló y le cedió la pelota a Lionel Messi.

El capitán argentino no tuvo problema para transportar por algunos centímetros hasta que encontró el espacio para sacar un fuerte de zurda que se fue desviado por muy poco.

Egipto espera rival

Egipto, con Mohamed Salah como figura, sufrió más de la cuenta para derrotar en su llave de dieciseisavos de final a Australia.

Los faraones se impusieron en los lanzamientos desde el punto penal.

Ahora, Egipto espera por el ganador de la serie entre Argentina y Cabo Verde su rival en la ronda de octavos de final.