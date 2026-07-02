VIDEO: Así reaccionó Messi al ser requisado en Estados Unidos

En las últimas horas, Lionel Messi protagonizó un hecho que le da la vuelta al mundo a través de las diferentes redes sociales. Todo se presentó antes de que la selección de Argentina tomara un vuelo.



El equipo que es dirigido por Lionel Scaloni se preparaba para tomar un vuelo desde Kansas hasta Miami, esto en Estados Unidos. Antes de cada trayecto, las delegaciones que están en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tienen que pasar por un control de seguridad.

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Lo que pasó en Estados Unidos

Argentina y Messi, claramente, no son ajenos a esto. El video que se hizo viral muestra al exjugador del FC Barcelona de España y PSG de Francia en el preciso momento en el que las autoridades adelantaban una requisa de rutina.



Messi, con actualidad en Inter Miami de los Estados Unidos, no pudo aguantar la risa después de que a su compañero Cristián Romero le encontraran un objeto y posteriormente se lo quitaran. Sobre esto hizo referencia la prensa argentina.

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La reseña de la prensa argentina

“Antes de abordar el vuelo que trasladó al plantel desde Kansas hacia Miami, sede del partido del viernes frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final, los futbolistas debieron someterse a los habituales controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Como ocurre con cualquier pasajero, dejaron sus pertenencias para ser inspeccionadas y pasaron por los detectores de metales”, reseñó TyC Sports.



“Fue allí donde se produjo la situación que desató las carcajadas. Los agentes encontraron entre las pertenencias de Cristian Romero un encendedor de chispa —de los que habitualmente se utilizan para encender hornallas— y se lo retiraron antes de permitirle continuar con el procedimiento”, añadió.

El buen ambiente en Argentina

“Justo detrás del defensor esperaba Messi, que presenció toda la secuencia. Al ver lo ocurrido, el capitán no pudo contener la risa, se dio vuelta buscando la complicidad de Rodrigo De Paul y siguió hacia su propio control entre carcajadas”, sentenció.

Muchos hinchas de la selección de Argentina, como era de esperarse, también reaccionaron con gracia en redes sociales. La prensa gaucha que lo sucedido, el reaccionar de Messi, es un claro ejemplo del buen ambiente en la interna.











