VIDEO - Messi hace historia: segundo gol de Argentina contra Austria

Lionel Messi sigue brillando en la Copa del Mundo 2026 al liderar este lunes 22 de junio a Argentina en la victoria 2-0 sobre Austria en duelo válido por la fecha 2 del grupo J.

Después de abrir el marcador en el minuto 38, Messi firmó un nuevo doblete en el final del compromiso en el minuto 90+5.

Así fue el segundo gol de Messi para Argentina Vs Austria

En el minuto 90+5, Messi controló la pelota dentro de área, luego de algunos rebotes. El 10 de Argentina realizó un primer remate que fue atajado.

Sin embargo, el rebote le quedó en sus pies, por lo que empezó a encarar hasta que encontró un espacio para sacar un nuevo disparo y lograr el 2-0.

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