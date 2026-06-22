Messi destapó lo que le provocó “bronca” en el Argentina vs. Austria

Tras el Argentina vs. Austria por la segunda jornada del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Lionel Messi se pronunció. El astro marcó los dos goles de la victoria de la albiceleste.

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La felicidad del astro mundial

La felicidad por el triunfo y por lograr el récord de goles en mundiales (18). “La verdad que muy feliz por el triunfo, sobre todo, fue un triunfo importantísimo, muy duro y trabajado. Nos da tranquilidad para lo que viene, esto es el Mundial, todos partidos muy igualados, muy intensos. Estamos por haber sumado seis puntos y la clasificación. La verdad es que está espectacular cómo se dio. Hoy tuve el penal que pude haber aumentado, pero si hacía el penal, quizás no llegaba a los otros dos tampoco. Nunca se sabe, pero feliz por el resultado, la participación y el trabajo del equipo”.

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La importancia de los triunfos obtenidos

Dos victorias consecutivas. “Estaba dentro de nuestros planes tener las dos victorias; no iba a ser fácil porque son partidos muy igualados y nadie regala nada. Es verdad que ellos no nos hicieron daño; se hizo un partido muy difícil, había que jugar muy rápido y, por momentos, lo hicimos. Lo importante era la clasificación; siempre está en nuestros planes ganar todos los partidos: somos Argentina y vamos a buscar los partidos ante cualquier rival; no es fácil y hay que demostrar dentro de la cancha y hoy se hizo”.



La bronca por el penal errado. “Gracias a Dios ya les pudimos dar varias e intentaremos seguir en esta dinámica, esta sintonía con la gente, ilusionados. Como dije recién, es pasito a pasito. Es largo, es difícil y prepáranos como nos preparamos cada partido. Lo vivo especial como siempre lo viví; yo disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Hubo un momento en que estaba con mucha bronca con el penal, pero lo pudimos revertir, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante”.

¿Argentina ganará el Mundial?

Su sexta Copa del Mundo. “Todos los vivimos de esa manera, todo este grupo y plantel lo vive así y lo vivió así durante toda esta etapa. Cuando este grupo se junta, disfruta de estar juntos, del día a día, de ver a la gente así, de darle este tipo de alegrías”.



La selección de Argentina, de la mano de Lionel Messi, espera poder defender el título alcanzado en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo.



