VIDEO - Palmeiras presume el talento de Jhon Arias

El futbolista colombiano Jhon Adolfo Arias se convierte cada vez más en una de las grandes figuras de Palmeiras, club al que llegó para afrontar la temporada 2026, después de no poder consolidarse en el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.

Arias, que se ganó un lugar como titular indiscutido en el equipo dirigido por Abel Ferreira, fue clave en el triunfo 2-1 del verdao en condición de visita sobre Bahía en partido válido por la fecha 10 del Brasileirao.

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El colombiano fue clave al anotar el primer tanto del compromiso, pero además por ser determinante en el ataque de Palmeiras.

Palmeiras presume a Jhon Arias

Después de la victoria sobre Bahía, el colombiano Jhon Arias recibe constantes elogios de los aficionados de Palmeiras, quienes destacan sus condiciones e importancia en el juego del verdao.

Este lunes 6 de abril, el 'verdao' aprovechó lo hecho por Arias para compartir un video en sus redes sociales, con el que pretende exaltar lo hecho por el colombiano.

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Próximos partidos de Jhon Arias y Palmeiras

Actualmente, Jhon Arias y Palmeiras lideran el Brasileirao con 25 puntos, después de 8 victorias, un empate y una derrota.

El verdao y el colombiano continuarán la temporada este miércoles 8 de abril visitando en el estadio Jamie Morón de Cartagena a Junior.

Posteriormente, los dirigidos por Abel Ferreira se medirán a Corinthians en la fecha 11 de la primera división de Brasil.