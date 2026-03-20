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Junior de Barranquilla

Junior Vs Palmeiras: historial de partidos en torneos Conmebol

Junior de Barranquilla volverá a enfrentar a Palmeiras en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.
Daniel Zabala
Junior y su historial Vs Palmeiras
Junior y su historial Vs Palmeiras // Fotos de Colprensa y Peslogos

Junior de Barranquilla conoció su grupo y rivales en la Copa Conmebol Libertadores, después de realizarse el sorteo de la versión 2026.

El equipo 'rojiblanco' quedó ubicado en la zona F y se medirá con Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal del Perú.

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Junior se vuelve a encontrar con Palmeiras

En la ronda de grupos, Junior de Barranquilla volverá a encontrarse con Palmeiras de Brasil, un equipo con el que se ha citado en repetidas ocasiones a nivel internacional en los últimos años.

Según el calendario, el cuadro 'rojiblanco' enfrentará al brasileño en condición de local en la primera fecha y en la última jornada visitará al 'verdao' en el Allianz Parque.

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Historial entre Junior y Palmeiras

A nivel de torneos Conmebol, Junior de Barranquilla tiene un mal registro frente a Palmeiras, ya que contabiliza cuatro derrotas en la misma cantidad de partidos jugados.

El conjunto 'rojiblanco' ha recibido 11 goles en duelos contra el equipo brasileño y solo ha anotado dos.

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Todos los partidos entre Junior y Palmeiras han sido válidos por fase de grupos de Copa Libertadores. El primero se registró en la edición 2018 de la Copa Libertadores y el más reciente en la versión de 2019.

Junior 0-3 Palmeiras - 1 de marzo de 2018
Palmeiras 3-1 Junior - 10 de abril de 2018
Junior 0-2 Palmeiras - 6 de marzo de 2019
Palmeiras 3-0 Junior - 10 de abril de 2019

En esta nota

Junior de Barranquilla Copa Libertadores Palmeiras Barranquilla Conmebol Fútbol Colombiano

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