VIDEO - Paraguay no aguantó y Alemania empató con golazo de Havertz

El Estadio de Monterrey en este momento se encuentra siendo testigo de un auténtico partidazo entre la Selección de Alemania y la de Paraguay, en especial después de que el conjunto europeo logró empatar con a penas 9 minutos del segundo tiempo.

El equipo comandado por Julian Nagelsmann implementó la estrategia de Brasil contra Japón y, tras haberse ido a los camerinos con un gol en contra, saltó al terreno de juego del tiempo complementario con una mentalidad completamente diferente y presión alta que le permitieron a Havertz anotar de cabeza el 1-1.

VIDEO: Alemania empató el partido contra Paraguay

El conjunto europeo había terminado la primera mitad con preocupación luego de verse sorprendido por el orden y la eficacia del equipo paraguayo. La Albirroja aprovechó una de sus mejores oportunidades y, con una definición de Enciso al minuto 42, tomó una ventaja que obligó a Alemania a replantear su estrategia para la segunda parte.

Alemania encontró la reacción que tanto buscaba en el segundo tiempo gracias a Kai Havertz. El atacante alemán apareció al minuto 54 para marcar el gol del empate 1-1 frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, devolviéndole la esperanza a su selección en un compromiso que se había complicado tras el tanto de Julio Enciso antes del descanso.

La insistencia alemana tuvo premio al minuto 54. Después de una jugada colectiva que desordenó la defensa paraguaya, el balón llegó a Kai Havertz, quien mostró toda su categoría dentro del área y peinó la esférica para vencer a Gill.

Tras el empate, el partido ganó aún más emoción. Alemania tomó confianza y continuó buscando el gol de la remontada, mientras Paraguay intentó reorganizarse para frenar el impulso europeo y volver a generar peligro en ataque. La igualdad obligó a ambos equipos a asumir riesgos, conscientes de que un nuevo gol podía definir el destino de la clasificación.

¿Cuál sería el rival de Alemania si elimina a Paraguay?

Si Paraguay llega a concretar ese histórico resultado frente a la Selección de Alemania y logra clasificar a los octavos de final, se terminaría enfrentando el sábado 4 de julio al ganador de la llave entre Suecia y Francia, la cual se jugará el martes 30 de junio.