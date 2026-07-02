VIDEO - Polémica jugada de gol anulada para España en el partido contra Austria

Uno de los partidos más esperados finalmente llegó y era el encuentro entre la Selección de España y la de Austria, las cuales llegaron a enfrentarse en el Estadio Los Ángeles en busca de un cupo a los octavos de final del certamen mundialista.

Sobre el papel claramente es favorito España y así llegó a demostrarlo, con presión alta en cada uno de los minutos del partido y que le permitieron justamente romper el marcador por un leve momento gracias a Cucurella, quien anotó el primer gol sobre el minuto 29, pero este fue anulado por el VAR tras supuesta falta sobre el arquero.

VIDEO: Anulado el gol de España frente a Austria

A poco de que el compromiso se fuera al descanso, España estuvo muy cerca de abrir el marcador frente a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 gracias a una aparición de Marc Cucurella a través de la pelota quieta.

El lateral izquierdo apareció por sorpresa dentro del área para empujar el balón al fondo de la red tras un cobro de tiro de esquina de Lamine Yamal, desatando la celebración de los jugadores españoles y de los miles de aficionados presentes en el estadio.

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Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos, ya que el árbitro invalidó la anotación tras considerar que existió una infracción sobre el guardameta austríaco durante la jugada.

La decisión generó de inmediato protestas por parte de los jugadores españoles, quienes rodearon al árbitro reclamando que el contacto había sido producto de una acción normal de juego.

Próximo partido de España si vence a Austria

Si la Selección de España sigue haciendo valer su favoritismo e impone su juego frente a Austria para sacar la ventaja en el marcador, se terminaría enfrentando al ganador de la llave entre Portugal vs Croacia y el respectivo encuentro se jugaría el lunes 6 de julio.