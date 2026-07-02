VIDEO - Portugal por poco abre el marcador frente a Croacia con remate de Bruno Fernandes

Portugal salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto de su duelo frente a Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y estuvo muy cerca de abrir el marcador cuando apenas transcurrían cinco minutos de juego.

Bruno Fernandes, uno de los referentes del conjunto luso, protagonizó la primera gran ocasión del compromiso con un potente remate que obligó a Dominik Livakovic a intervenir con una brillante atajada para mantener el empate.

VIDEO: Atajadón del arquero de Croacia contra Portugal

La jugada surgió en tan solo 5 minutos desde que el juez central del compromiso dio el pitazo inicial y fue una clara muestra de las intenciones del equipo dirigido por Roberto Martínez, que apostó por una presión alta y una rápida circulación del balón para sorprender a la defensa croata.

Tras una recuperación en campo rival, Rafael Leao desbordó sobre la banda izquierda, se fue hasta la línea final y terminó centrando al punto blanco en donde se encontraba Bruno Fernandes, quien terminó recibiendo el balón en una posición favorable cerca del borde del área.

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El mediocampista del Manchester United sacó un disparo potente y bien dirigido, buscando colocar el balón lejos del alcance del guardameta. El remate llevaba dirección de gol y parecía tener la fuerza suficiente para inaugurar el marcador en los primeros compases del encuentro.

Sin embargo, Dominik Livakovic volvió a demostrar por qué es uno de los porteros más fiables del fútbol europeo. Con excelentes reflejos, el arquero croata reaccionó a tiempo, se lanzó hacia su costado y logró desviar el balón con una mano firme, evitando que Portugal encontrara una ventaja tempranera.

¿Contra quién jugará el ganador del partido entre Croacia y Portugal?

Aquel que logre marcar la diferencia en el marcador y quedarse con la respectiva victoria avanzará a los octavos de final en donde ya lo estaría esperando la Selección de España, con la cual se enfrentará el lunes 6 de julio sobre las 14:00 hora Colombia.