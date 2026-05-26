Richard Ríos, emocionado por sacarse en la lámina del álbum del Mundial

Richard Ríos es uno de los jugadores referentes de la Selección Colombia. El mediocampista cumplió su primera temporada como jugador del Benfica y en la élite del fútbol de Europa. El inicio de temporada no fue el mejor, de a poco, encajó en el sistema, ganándose un lugar en la titular.

Ahora, el mediocampista está en territorio nacional para alistar lo que será la Copa del Mundo de la FIFA con la Selección Colombia. Recuerde que los partidos de la tricolor se verán a través de la pantalla del Canal RCN y en la app del Canal RCN.

Ríos fue uno de los primeros en integrarse a la concentración de la Selección Colombia, la cual arrancó en Medellín. Ahora, el grupo principal se traslado en Bogotá, cumpliendo sus jornadas de entrenamiento en el estadio de Techo.

Aprovechando el espacio en el país, Richard Ríos estuvo en el evento de Nike Toma el Juego, compartiendo con los aficionados, jugadores aficionados, periodistas y creadores de contenido.

Uno de los momentos llamativos de la noche fue cuando al jugador lo retaron, al abrir unos sobres del álbum del Mundial y sacó su lámina.

Richard Ríos y su reacción por sacar su ficha en el sobre del álbum del Mundial

A Richard Ríos lo retaron a abrir unos sobres del álbum del Mundial. Curiosamente, salió su lámina en uno de los que destapó. La reacción del jugador lo dice todo, al sacar su propia ‘monita’. Adicionalmente, aprovechó para quedarse con la lámina.

VIDEO Richard Ríos sacó su lámina del álbum del Mundial