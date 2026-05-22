El mediocampista Richard Ríos, en entrevista con Win Sports, se pronunció sobre James David Rodríguez, capitán de la Selección Colombia de Mayores. El jugador del Benfica de Portugal elogió al cucuteño.



“Tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo. Es una persona espectacular, es una persona muy ambiciosa, que nos motiva demasiado; le tenemos mucho respeto. El sueño de él es el sueño de nosotros. Todos estamos luchando por eso”, manifestó, sin rodeos, el exjugador de Palmeiras de Brasil.

Richard y James, fijo en la lista final

Richard Ríos y James Rodríguez, de no ocurrir nada extraordinario, estarán en la lista final de convocados de la Selección Colombia de Mayores para lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Y ya que se habla de jugadores del combinado tricolor, Camilo Vargas, que ya está en el campamento de cara al Mundial, atendió a los medios de comunicación. El portero de distintas cosas.

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Las palabras de Camilo

“Lo más importante es prepararnos, tener una buena base física porque sabemos que son partidos de muy poco tiempo de recuperación. Arrancar de ahí, ya cuando se depure la lista o tengamos la decisión final del entrenador, tener los conceptos claros de cada rival que tengamos”, dijo, sobre el mensaje de Lorenzo por estos días.



“La idea es continuar con tipo microciclos de continuidad de juego con el tema de no perder el ritmo con los que estamos llegando. Es continuar esos microciclos que veníamos trabajando físicamente con nuestro club y con las tareas que el cuerpo técnico nos designe”, añadió, sobre los trabajos que se adelantan.

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Los tres porteros

"Somos tres opciones, tres porteros en la posición; de los que se decidan en la lista final, que vayan. Lo más importante es estar preparado y aportar lo que el cuerpo técnico quiera”, sentenció, entre otras cosas más, sobre su posible titularidad en la Copa.



Camilo Vargas, como ha sido parte importante del proceso de Néstor Lorenzo, es muy probable que sea titular en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Esto se confirmará en el mismo torneo.





