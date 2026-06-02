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Selección Colombia

VIDEO - Se cayó el Estadio El Campín con ovación para Luis Díaz, Quintero y Ospina

Los gritos se hicieron sentir en Bogotá con los cambios de Luis Díaz, Quintero y Ospina.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

La fiesta no para en la ciudad de Bogotá en medio del enfrentamiento entre el equipo que comanda Néstor Lorenzo y el de Fernando Batista, ya que los goles no hicieron falta, pero las ovaciones tampoco al ver la gran cantidad de estrellas colombianas que estaban dentro del terreno de juego.

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Desde el inicio del compromiso los hinchas llegaron ilusionados, pero con el pasar de los minutos el ambiente fue mejorando, en especial en la segunda parte cuando se vio el ingreso de Juan Fernando Quintero y David Ospina, pero también con la salida de Luis Díaz.

VIDEO: Elogios a Quintero, Ospina y Luis Díaz

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