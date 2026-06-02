VIDEO - Se calentó El Campín con pelea entre Arias y los de Costa Rica

Inició la segunda parte del compromiso amistoso entre la Selección Colombia y la de Costa Rica en el Estadio El Campín y esta comenzó bastante movida, con opciones de gol para ambas escuadras, pero también polémica por una disputa en pleno tiro de esquina.

La Selección Colombia defendía un tiro de esquina a favor de Costa Rica y en el punto penal hubo una disputa que involucró a Richard Ríos y Santiago Arias con otros dos jugadores de la escuadra costarricense que terminó con varios cruces de palabras, empujones e incluso un cabezazo para Santiago Arias.

VIDEO: Santiago Arias se llevó un cabezazo tras disputa con jugadores de Costa Rica

Un auténtico espectáculo se vivió en el Estadio El Campín con el compromiso de despedida para el Mundial de la Selección Colombia frente a la de Costa Rica.

El partido fue una auténtica fiesta con el show previo, los goles que se marcaron durante el primer tiempo, pero este momento se vio manchado sobre el inicio de la segunda parte tras una disputa entre jugadores de ambas escuadras.

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Todo sucedió cuando el juez central decretó tiro de esquina a favor de los 'ticos'. Se empezaron a repartir las marcas y para Richard Ríos y Santiago Arias la cosa se complicó.

Los colombianos tuvieron un cruce en las marcas con los costarricenses, Richard Ríos terminó en el suelo y en el intento de defenderlo, Santiago Arias se terminó llevando un cabezazo que terminó con amonestación para el jugador de Costa Rica.