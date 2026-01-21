[Video] Barcelona venció 4-2 al Praga y quedó cerca de los 8vos de Champions





En el marco de la séptima fecha de la UEFA Champions League, el Fútbol Club Barcelona jugaba en Republica Checa contra el Slavia Praga de ese país, duelo importante para que el equipo catalán que necesitaba el triunfo para acercarse a la clasificación directa para disputar los octavos de final.

El equipo dirigido por el técnico Hansi Flick, que no pudo contar con Lamine Yamal parta este partido (suspendido por tarjetas amarillas), no empezaría bien el compromiso, pues el Praga abrió el marcador al minuto 10 con gol de Vasil Kušej.

Remontada del Barcelona en República Checa

Pese a la sorpresa del primer gol del equipo local, Barcelona reaccionó rápidamente gracias a Fermín López, que anotó doblete en el partido y puso el 2-1 en el primer tiempo, sin embargo, en una jugada desafortunada para Robert Lewandowski el partido se empató con un autogol del polaco.

Luego en el segundo tiempo llegaría el poderío ofensivo del Barcelona, que con un golazo de Dani Olmo y otro de Lewandowski (que se reivindicó tras el autogol), el equipo español se impuso 4-2 en territorio checo y llega a 13 puntos en la tabla de posiciones.