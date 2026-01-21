Luis Suárez el máximo goleador sudamericano en Europa

La noche europea dejó una actuación para el recuerdo y volvió a poner el nombre de un colombiano en lo más alto del fútbol del Viejo Continente. En un escenario de máxima exigencia, un delantero sudamericano firmó una presentación que no solo valió tres puntos, sino también un lugar privilegiado en las estadísticas de la temporada.

Doblete de peso ante el PSG

Luis Javier Suárez vivió una jornada inolvidable en la UEFA Champions League. El atacante fue la gran figura en la victoria 2-1 del Sporting de Lisboa frente al PSG, en el Estadio José Alvalade, por la séptima fecha de la fase de liga. Con dos goles, el colombiano fue decisivo para derrotar al vigente campeón y mantener a su equipo en la pelea por un cupo directo a los octavos de final.

El doblete ante el conjunto parisino confirmó el extraordinario momento que atraviesa Suárez desde su llegada al fútbol portugués. En partidos grandes, el delantero ha demostrado personalidad, eficacia y una capacidad goleadora que lo ha convertido en pieza clave del Sporting en todas las competencias.

El sudamericano más goleador de Europa

Más allá del impacto inmediato del triunfo ante el PSG, los números respaldan el gran presente del colombiano. Según estadísticas de Sofascore, Luis Javier Suárez es el jugador sudamericano con más goles en Europa durante la temporada 2025/26, considerando las siete principales ligas del continente.

En total, el delantero suma 22 anotaciones en todas las competiciones, cifra que lo pone por encima de figuras consolidadas como Lautaro Martínez, quien registra 16 goles con el Inter de Milán, y Luis Díaz, que acumula 14 con el Bayern Múnich. El ranking lo completan Joaquín Panichelli y Julián Álvarez, ambos con 12 tantos.

Goleadores sudamericanos en Europa 2025/26:

•Luis Javier Suárez: 22 goles

•Lautaro Martínez: 16 goles

•Luis Díaz: 14 goles

•Joaquín Panichelli: 12 goles

•Julián Álvarez: 12 goles

De sus 22 celebraciones, 15 han sido en la Primeira Liga de Portugal, torneo en el que es el segundo máximo artillero, solo por detrás de Vangelis Pavlidis (Benfica). Además, ha marcado cuatro goles en Champions League, dos en la Copa de Portugal y uno en la Copa de la Liga.

Un fichaje que cumplió expectativas

Suárez llegó al Sporting en el mercado de verano de 2025 con la difícil misión de reemplazar a Viktor Gyökeres, quien había sido la gran figura del club antes de su transferencia al Arsenal. Lejos de sentir el peso de la comparación, el colombiano respondió con goles y actuaciones determinantes desde sus primeros meses.

El entrenador Rui Borges destacó su rendimiento tras la victoria ante el PSG y aseguró que su nivel no es una sorpresa. Para el cuerpo técnico, Suárez aporta carácter, personalidad y un perfil competitivo que se refleja en los momentos decisivos.





Con su racha goleadora y su impacto en partidos clave, Luis Javier Suárez no solo lidera a los sudamericanos en Europa, sino que también se consolida como uno de los delanteros más efectivos de la temporada. Su nombre ya no es una promesa: es una realidad que marca diferencias en el máximo nivel.