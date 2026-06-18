VIDEO - Suiza no perdonó y ya le anotó el tercero a Bosnia para ser más líder que nunca

La selección de Suiza dio un paso importante en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026 al imponerse por 4-1 en un partido en el que Johan Manzambi fue la gran figura gracias a un espectacular doblete que marcó diferencias en los momentos decisivos del encuentro.

El delantero que milita en la Bundesliga con Friburgo firmó una actuación memorable y confirmó por qué es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo luego del tercer tanto del partido y el segundo en su cuenta personal.

VIDEO - Suiza anotó el tercer gol del partido ante Bosnia

El volante ingresó desde la banca, pero comenzó a brillar desde que entró al terreno de juego y encontró un espacio dentro del área sobre el minuto 74 para establecer el 1-0, desatando la celebración de los aficionados suizos.

Ese tanto no solo le dio tranquilidad a su selección, sino que también permitió que el equipo ganara confianza para seguir atacando en lo que terminaría siendo una auténtica goleada.

Lejos de conformarse con su primera anotación, Manzambi continuó siendo una amenaza constante para la defensa rival y minutos después volvió a aparecer en el lugar indicado para firmar su segundo gol de la noche en el minuto 90, ampliando la ventaja y prácticamente sentenciando el resultado.

Aunque el rival logró descontar y poner algo de emoción en los minutos finales, Suiza mantuvo el control del partido y terminó asegurando la victoria con un tercer tanto que cerró el marcador 4-1.

Próximo partido de Suiza en el Mundial

La selección de Suiza disputará su próximo partido en el Mundial 2026 el 24 de junio, cuando se enfrente a Canadá en el BC Place Stadium de Vancouver por la tercera y última jornada del Grupo B.