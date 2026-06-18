Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

VIDEO - Suiza no perdonó y ya le anotó el tercero a Bosnia para ser más líder que nunca

Suiza aprovechó el hombre de más para sentenciar la goleada 3-0 frente a la Selección de Bosnia
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

La selección de Suiza dio un paso importante en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026 al imponerse por 4-1 en un partido en el que Johan Manzambi fue la gran figura gracias a un espectacular doblete que marcó diferencias en los momentos decisivos del encuentro.

El delantero que milita en la Bundesliga con Friburgo firmó una actuación memorable y confirmó por qué es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo luego del tercer tanto del partido y el segundo en su cuenta personal.

VIDEO - Suiza anotó el tercer gol del partido ante Bosnia

El volante ingresó desde la banca, pero comenzó a brillar desde que entró al terreno de juego y encontró un espacio dentro del área sobre el minuto 74 para establecer el 1-0, desatando la celebración de los aficionados suizos.

Ese tanto no solo le dio tranquilidad a su selección, sino que también permitió que el equipo ganara confianza para seguir atacando en lo que terminaría siendo una auténtica goleada.

Gol y suspenso contra Chequia: Sudáfrica, por la hazaña en el Mundial

Lea también

Gol y suspenso contra Chequia: Sudáfrica, por la hazaña en el Mundial

Lejos de conformarse con su primera anotación, Manzambi continuó siendo una amenaza constante para la defensa rival y minutos después volvió a aparecer en el lugar indicado para firmar su segundo gol de la noche en el minuto 90, ampliando la ventaja y prácticamente sentenciando el resultado.

Aunque el rival logró descontar y poner algo de emoción en los minutos finales, Suiza mantuvo el control del partido y terminó asegurando la victoria con un tercer tanto que cerró el marcador 4-1.

Próximo partido de Suiza en el Mundial

La selección de Suiza disputará su próximo partido en el Mundial 2026 el 24 de junio, cuando se enfrente a Canadá en el BC Place Stadium de Vancouver por la tercera y última jornada del Grupo B.

En esta nota

Mundial 2026 Copa del Mundo Copa Mundial de la FIFA Suiza Fútbol Internacional