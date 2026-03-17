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Vinicius Junior

VIDEO - Vinícius vuelve a armar polémica por atrevidos gestos en Champions League

Vinícius Júnior abrió el marcador para Real Madrid frente a Manchester City en los octavos de final de la Champions League.
Daniel Zabala
Vinícius Jr armó nueva polémica
Vinícius Jr armó nueva polémica // AFP

El brasileño Vinícius Júnior volvió a armar polémica este martes 17 de marzo, después de anotar el 1-0 parcial de Real Madrid frene a Manchester City en el partido de vuelta de los octavos de final en la UEFA Champions League.

Vinícius Júnior anotó en el minuto 22 desde el punto penal, pero los reflectores se quedaron con los gestos que realizó en la celebración.

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El brasileño se dirigió hacia uno de los banderines del terreno de juego para observar de manera desafiante a los aficionados de Manchester City.

Posteriormente, Vinícius se mandó el dedo índice a la boca para pedirle a los hinchas de Manchester City hacer silencio.

Adicionalmente, el brasileño empuñó sus dos manos para pasarse los ojos haciendo el tradicionalmente gesto de llorar.

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Lo hecho por Vinícius generó polémica por ser tomado como provocador y teniendo en cuenta que en muchos casos él ha denunciado insultos y acciones racistas.

Manchester City empató

A pesar de tener un jugador menos por la expulsión de Bernardo Silva, Manchester City pudo igualar el marcador gracias al tanto conseguido por el noruego Erling Haaland al minuto 41.

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