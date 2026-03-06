Real Madrid, envuelto en nuevo escándalo de la UEFA mientras se investiga el tema Prestianni - Vinícius

La UEFA anunció este viernes haber infligido al Real Madrid una multa tras el comportamiento racista de uno de sus aficionados, que realizó el saludo nazi antes del partido de vuelta del playoff de la Champions ante el Benfica la semana pasada.

La comisión disciplinaria de la instancia rectora del fútbol europeo infligió una multa de 15.000 euros (17.000 dólares) al club blanco "por el comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición" durante el partido ante el Benfica en el Bernabéu el 25 de febrero.

La UEFA también condenó al Real Madrid al cierre parcial de una tribuna con 500 localidades en su estadio, aunque esta sanción queda en suspenso si no tienen lugar nuevos hechos semejantes.

El club madrileño anunció después del partido la expulsión del aficionado que fue grabado por las cámaras de televisión realizando un saludo nazi en las gradas.

El partido de ida ante el conjunto de Lisboa ya se vio perturbado por un incidente entre el delantero brasileño Vinícius Júnior, quien acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle llamado "mono", algo que este último niega.

La UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni mientras realiza una investigación.

Más allá de la ausencia del argentino contra el Real Madrid en la vuelta de la serie, todavía no ha habido ningún parte oficial de la UEFA en esta situación. Por ahora, el ente sigue buscando las pruebas pertinentes para concluir este caso.

Si se oficializa que Gianluca Prestianni cometió temas racistas, la cosa se le podría complicar al argentino que sería sancionado por diez partidos según el reglamento y con las declaraciones de José Mourinho que sentenció que, si las pruebas dan a Prestianni como culpable, la historia entre el entrenador y jugador se acabará completamente.