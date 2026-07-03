VIDEO - Vozinha le tapó el segundo de Argentina a Messi Vs Cabo Verde

La selección de Cabo Verde sorprendió este viernes 3 de julio a Argentina al empatarle en el minuto 59 el partido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo que tuvo sede en Miami.

Después de la apertura del marcador por parte de Lionel Messi en el minuto 29, Deroy Duarte asombró a los amantes del fútbol al igualar el marcador.

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Posterior a la igualdad, Argentina arremetió en contra del arco africano, que contó, nuevamente con un inspirado Vozinha, que salvó en repetidas ocasiones su arco.

Messi no pudo marcar el segundo de Argentina contra Cabo Verde

En el minuto 62, Lionel Messi tuvo la oportunidad de marcar el segundo de Argentina contra Cabo Verde, después de recibir un pase filtrado dentro del área.

Messi controló el esférico, transportó por algunos metros hasta que encontró el momento indicado para sacar un remate de pierna derecha que atajó con su cuerpo Vozinha.

Argentina no bajó la intensidad ante la sorpresiva actuación de Cabo Verde, que con orden defensivo impidió que el equipo argentino recuperara la ventaja.