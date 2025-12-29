[Video] Wilson 'El Pájaro' Carpintero, sorprendió con su físico tras siete años del retiro

Wilson ‘El Pájaro’ Carpintero volvió a ser noticia tras su aparición en un partido de exhibición, donde su rendimiento generó sorpresa y una oleada de reacciones en redes sociales.

Un video del encuentro se hizo viral luego de que una cuenta destacara que el atlanticense luce con “mejor físico que muchos jugadores profesionales vigentes”, comentario que rápidamente encendió el debate entre los aficionados.

Lea también Cheché Hernández fue anunciado oficialmente como técnico de una selección

A sus 48 años y siete después de haberse retirado del fútbol profesional, Carpintero evidenció que mantiene un notable estado físico, siendo uno de los protagonistas del compromiso amistoso.

El exdelantero no solo mostró movilidad y potencia, sino que además se reportó en el marcador, aportando uno de los goles del partido de exhibición.

La anotación vino acompañada de una imagen nostálgica, pues celebró como en sus mejores épocas: simulando ser un pájaro que perfora el tronco de un árbol, gesto que lo identificó durante su paso por el profesionalismo.

La escena despertó recuerdos entre los hinchas que lo vieron competir en el fútbol colombiano a comienzos de los años 2000, y hasta 2018, cuando puso fin a su carrera.

Video del Pájaro Carpintero

En su etapa más reciente, ‘El Pájaro’ Carpintero se desempeñó como formador en el Deportes Quindío, aportando su experiencia a las nuevas generaciones.

Antes de colgar los guayos, el nacido en Tubará, Atlántico, tuvo una extensa carrera como profesional, en la que defendió los colores de 13 clubes.

Entre ellos se destacan equipos como Millonarios, Independiente Medellín, Junior y el Caracas FC, dejando una huella que hoy vuelve a cobrar vigencia con una sola aparición en una cancha.