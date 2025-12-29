Cheché Hernández fue anunciado oficialmente como técnico de una selección

José Eugenio ‘Cheché’ Hernández fue anunciado como nuevo entrenador de una selección, marcando un nuevo capítulo en su extensa trayectoria dentro del fútbol internacional.

El bogotano, de 69 años, dirigirá a la Selección de Perú en la Kings World Cup Nations, el torneo de selecciones impulsado por Gerard Piqué bajo el formato de la Kings League.

Inicialmente, la Kings League se había consolidado como un certamen de clubes, en el que los equipos podían contar con jugadores de cualquier nacionalidad, replicando la lógica del fútbol tradicional.

Sin embargo, el nuevo formato de selecciones se asemeja a un Mundial, con combinados nacionales que representarán a sus países en una competencia de alcance global.

¿Cuándo es el Mundial de la Kings League?

La Kings World Cup Nations se disputará en enero de 2026 en Brasil, país que será la sede del torneo y uno de los grandes atractivos del certamen.

Perú hará parte del grupo D, en el que compartirá zona con Brasil, Catar y España, en una fase inicial que promete cruces de alto nivel.

En total, el torneo contará con cinco grupos de cuatro selecciones cada uno, bajo un formato que busca dinamismo, espectáculo y alcance internacional.

Para Cheché Hernández será su primera participación en un torneo de estas características, en un escenario diferente al del fútbol profesional tradicional.

La última experiencia del técnico bogotano había sido en 2025 con Técnico Universitario de Ecuador, mientras que en su carrera también dirigió a las selecciones de Panamá y República Dominicana, además de ser campeón en Colombia con Deportivo Cali y Junior, y pasar por clubes como Atlético Nacional, Millonarios y Deportes Tolima.