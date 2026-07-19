VIDEO - Yamal tuvo el primero de España, pero el Dibu Martínez salvó a Argentina

La selección de España tuvo la primera opción de gol en la gran final de la Copa del Mundo de este domingo 19 de julio contra Argentina en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

Al minuto 4:08, la roja concretó una brillante acción colectiva que terminó con un pase filtrado dentro del área para Lamine Yamal.

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El joven extremo del Fc Barcelona controló el esférico y trató de sorprender con un remate de zurda, el cual fue atajado y controlado por el guardameta Emiliano 'Dibu' Martínez.

España domina la final

En los primeros 15 minutos de la gran final de la Copa del Mundo la selección de España controló el balón y arrinconó en su propio campo al equipo argentina.

Con Rodri Hernández como eje principal, la roja le dio circulación al esférico en búsqueda de los espacios en la defensa de Argentina.

La albiceleste, a pesar de querer tomar el control de la pelota, no pudo realizar más de tres pases consecutivos.