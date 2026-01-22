Viktoria Plzen vs Porto EN VIVO HOY jueves 22 de enero - Europa League

Viktoria Plzen y Porto se enfrentarán este jueves 22 de enero en un duelo clave por la séptima fecha de la UEFA Europa League, en un compromiso que se disputará en territorio checo y que puede resultar determinante en la lucha por los puestos de clasificación.

El conjunto local llega a esta jornada ubicado en la decimocuarta posición de la tabla, con diez unidades, y sabe que un triunfo en casa le permitiría seguir soñando con avanzar en la competencia, en una fase liga que ha sido exigente y muy pareja.

Por su parte, Porto afronta el encuentro desde la octava casilla con 13 puntos, situación que lo mantiene en zona de clasificación directa a los octavos de final. Por ello, el equipo portugués buscará sumar para afianzarse entre los mejores y evitar sobresaltos en el cierre de la fase.

Este compromiso corresponde a la penúltima fecha de la fase liga de la Europa League, teniendo en cuenta que el próximo jueves se disputarán de manera simultánea todos los partidos de la última jornada, en la que se definirán de forma definitiva los clasificados y eliminados del torneo.

Viktoria Plzen vs Porto: cómo VER EN VIVO HOY jueves 22 de enero

El partido Viktoria Plzen vs Porto por la séptima fecha de la UEFA Europa League se disputará este jueves 22 de enero a partir de las 12:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn, Disney+, Movistar + y Sport TV Multiscreen y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:45

España: 18:45

Portugal: 17:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:45

Bolivia y Venezuela: 13:45

Estados Unidos: 13:45 (D.C. y Florida) - 12:45 (Chicago) - 9:45 (Los Ángeles)

México: 11:45