Europa le cierra puertas a Kendry Páez: se confirmó la peor noticia

Quedan menos de cinco meses para que se lleva a cabo la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Ecuador espera llegar lejos con grandes jugadores que vienen dando de qué hablar en sus respectivos equipos. Uno de ellos es nada más ni nada menos que Kendry Páez, pero en esta ocasión, no por su rendimiento.

El cambio fue muy prematuro para el volante de 18 años que salió de Independiente del Valle directo a Europa. Recaló en el Chelsea que le permitió entrenar, pero en los planes de los ‘Blues’ no estaba soltarle el mediocampo al ecuatoriano. Por esta razón, aprovecharon el convenio que tienen con Racing de Estrasburgo y lo enviaron en condición de cedido.

Las cosas en Francia tampoco han ido de la mejor forma a falta de cuatro meses para el Mundial. Kendry Páez no cuenta con la regularidad deseada y esto podría impactar fuertemente en la decisión que tome Sebastián Beccacece para definir la lista de 26 convocados.

FRANCIA E INGLATERRA LE CIERRAN LAS PUERTAS A KENDRY PÁEZ

Con la salida de Liam Rosenior del Racing de Estrasburgo, se pensaba que podía haber un cambio para Kendry Páez. El entrenador inglés firmó con el Chelsea y no se esperaba que el ecuatoriano lo acompañara en Inglaterra para este 2026.

En Francia no juega, ficharon reemplazo y poco a poco le empiezan a mostrar la puerta de atrás en Racing de Estrasburgo y en el Chelsea donde tampoco tiene lugar. Con Gary O’Neil las cosas no cambian para el ecuatoriano que no tendrá espacio dentro de la institución gala.

La idea del Chelsea es arreglar el fin de la cesión de Kendry Páez con el Racing de Estrasburgo y buscarle otro lugar en la Premier League para verlo de cerca, o en la Championship. Sin embargo, en las últimas horas se conoció otra mala noticia para el futuro del ex Independiente del Valle.

OTRO CLUB RECHAZÓ A KENDRY PÁEZ

Chelsea esperaba una nueva cesión hasta finales de la temporada para que gane regularidad, esa que no tuvo a lo largo de sus primeros seis meses en Racing de Estrasburgo. Entre las opciones que suenan, aparece la Championship con el Ipswich Town. El club confirmó que no está dispuesto a fichar al ecuatoriano.

Ipswich Town rechazó en los últimos días la posibilidad de fichar a Kendry Páez en condición de préstamo para lo que resta de la temporada. Sin lugar en el Chelsea y con esta noticia del equipo de la Championship, el ecuatoriano tendrá que quedarse en Racing de Estrasburgo a la espera de que le den minutos.

Frente a este escenario complejo en el que deberá quedarse en Francia, un país que ha estado pendiente de las situaciones extrafutbolísticas del volante y que se ha quejado fuertemente sobre la indisciplina del jugador, Chelsea contrató a un asesor para que siga de cerca al jugador de 18 años.