Villarreal vs Real Madrid EN VIVO HOY sábado 24 de enero - LaLiga

Inicia una nueva jornada de LaLiga, justamente la fecha 21, en la que dos de los protagonistas serán Real Madrid y Villarreal, los cuales se encargarán de pisar el Estadio de la Cerámica en busca de otros tres puntos para ascender en la tabla de posiciones.

El equipo que comanda el estratega español, Álvaro Arbeloa, no pasa por su mejor momento deportivo tras haber sido eliminado de manera reciente en la Copa del Rey a manos de Albacete y también de haber caído en la final de la Supercopa de España ante su clásico rival, Barcelona.

Sin embargo, puede llegar con la frente en alto tras lo ocurrido en la última fecha de la Champions League en la que hicieron respetar el Bernabéu goleando a Mónaco 6-1.

Lea también Compararon a leyenda del Bayern con Luis Díaz: polémica respuesta

Mientras que Villarreal también llega con un presente bastante bueno en la liga local, estando ubicado en los puesto de Champions League para la siguiente temporada, justo en la tercera casilla, por debajo del Real Madrid y Barcelona, con un total de 41 unidades.

Villarreal vs Real Madrid: cómo VER EN VIVO HOY LaLiga 24 de enero

El partido Real Madrid vs Villarreal por la fecha 21 de LaLiga se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00