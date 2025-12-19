Voz oficial confirmó el estadio en que Junior será local por Copa Libertadores

Desde Junior de Barranquilla se confirmó oficialmente cuál será el estadio que albergará al equipo durante su participación en la Copa Libertadores 2026.

La información fue entregada por Héctor Fabio Báez, gerente deportivo del club, en diálogo con el programa Planeta Fútbol de Antena 2 y Win Sports.

En dicha conversación, el directivo aseguró que Junior jugará sus partidos como local en la ciudad de Cartagena.

El escenario elegido será el estadio Jaime Morón León, recinto que cuenta con una capacidad aproximada para 17 mil espectadores.

La decisión obedece a que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez no podrá ser utilizado a comienzos de 2026.

Y es que el principal escenario de Barranquilla entrará en un proceso de remodelación desde los primeros meses del año, con miras a llegar en óptimas condiciones a la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre, por lo que las obras impedirán su uso durante buena parte de la temporada.

En consecuencia, Junior disputará la Copa Libertadores en Cartagena, mientras que para los torneos locales ejercerá su localía en el estadio Romelio Martínez.

¿Por qué Junior no puede jugar la Libertadores en el Romelio Martínez?

Cabe recordar que el Romelio Martínez tiene una capacidad cercana a los 9 mil espectadores, cifra que no cumple con el mínimo exigido por Conmebol para competiciones internacionales.

Junior conocerá a sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores en marzo de 2026, cuando se realice el sorteo oficial de esta instancia.