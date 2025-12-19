Junior, cerca de anunciar el fichaje de un 'crack' para la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla comienza a moverse en el mercado de pases y todo apunta a que ya tendría definido su primer fichaje de cara a la temporada 2026.

Junior ficharía a un futbolista de Unión Magdalena

Se conoció que Jannenson Sarmiento sería nuevo jugador del Junior, luego de que se alcanzara un acuerdo para que el club adquiera el 80 % de los derechos deportivos del futbolista atlanticense.

La información fue revelada por el periodista Hugo Illera, quien señaló que las negociaciones avanzaron de manera positiva entre Junior y Unión Magdalena.

Sarmiento tiene 26 años y viene siendo una de las piezas más destacadas del Unión Magdalena, equipo con el que ha mostrado regularidad y crecimiento en las últimas temporadas.

Trayectoria de Jannenson Sarmiento, posible nuevo jugador de Junior

Antes de su paso por el conjunto samario, el atacante tuvo experiencias internacionales en Danubio de Uruguay y en Moca FC de República Dominicana.

Aunque el jugador tiene contrato vigente con Unión Magdalena hasta diciembre de 2026, el club decidió negociar su salida anticipada para obtener un rédito económico por sus derechos.

El buen rendimiento de Sarmiento despertó el interés de varios equipos, entre ellos América de Cali, Deportivo Cali, Millonarios y el Liaoning Tieren FC del fútbol chino.

Balance de Jannenson Sarmiento en 2025

Durante la temporada 2025, el atacante disputó 39 partidos oficiales, en los que aportó diez goles y cinco asistencias, números que respaldan su posible llegada a Junior.

Con este movimiento, el conjunto barranquillero empezaría a armar su proyecto para 2026, en el que también buscaría reforzarse con un defensa central, un volante, un extremo y un delantero.