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VIDEO - Vozinha vuelve a ser figura con atajada monumental

Vozinha se convierte en la pesadilla de Argentina tras atajada monumental.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

Las emociones no se detienen en el partido entre la Selección de Argentina y la de Cabo Verde, ya que tras el empate en los 90 minutos reglamentarios se tuvieron que ir a sufrir a la prórroga.

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En el tiempo extra la 'albiceleste' pegó primero, como era de esperarse, y anotó el tanto de la victoria parcial, pero este luego fue nuevamente empatado. Pero aquí no se detuvo el juego, ya que Vozinha continuó siendo figura y sobre el cierre del primer tiempo de la prórroga.

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Una auténtica lluvia de goles se vivió en el compromiso entre la Selección de Argentina frente a la de Cabo Verde.

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