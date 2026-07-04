VIDEO - Vozinha vuelve a ser figura con atajada monumental

Las emociones no se detienen en el partido entre la Selección de Argentina y la de Cabo Verde, ya que tras el empate en los 90 minutos reglamentarios se tuvieron que ir a sufrir a la prórroga.

En el tiempo extra la 'albiceleste' pegó primero, como era de esperarse, y anotó el tanto de la victoria parcial, pero este luego fue nuevamente empatado. Pero aquí no se detuvo el juego, ya que Vozinha continuó siendo figura y sobre el cierre del primer tiempo de la prórroga.

VIDEO: Vozinha vuelve a ser figura en el Mundial con atajada a Argentina

Una auténtica lluvia de goles se vivió en el compromiso entre la Selección de Argentina frente a la de Cabo Verde.