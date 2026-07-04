[VIDEO] Cabo Verde desató la locura con golazo: Sidny Lopes dio golpe a Argentina

Una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México es nada más ni nada menos que Cabo Verde. La selección africana participa por primera vez en el torneo y los caboverdianos lograron instalarse para los dieciseisavos de final.

A punta de empates, Cabo Verde llegó a la siguiente fase. Pocos goles a favor, pero misma cantidad de goles en contra. En la fase de grupos marcaron dos tantos y en esta ronda de dieciseisavos marcaron uno. La resistencia de Vozinha ha sido tres veces vencida.

Un partido más que loco en los dieciseisavos de final revolucionando todo el Mundial. Cabo Verde no quiso perder la oportunidad de ser el principal enemigo de Argentina con pocas llegadas, pero con las anotaciones de Deroy Duarte y un golazo de Sidny Lopes Cabral.

GOLAZO Y LOCURA EN MIAMI: CABO VERDE LE EMPATÓ A ARGENTINA AL 103 DEL TIEMPO EXTRA

El partido tuvo un primer tiempo en el que Argentina dominó de principio a fin sin sufrirlo. Cabo Verde se defendió y no pudo tener ni la pelota ni las oportunidades de gol para poder llegar al arco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. De hecho, Lionel Andrés Messi llegó a su séptimo tanto en el certamen tras un gran control y definición de zurda.

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Cabo Verde lo empató antes de los sesenta minutos con un remate de Deroy Duarte cruzado para vencer a Emiliano Martínez en un duelo en el que los caboverdianos resistieron con la igualdad gracias a un Vozinha inspirado atajando todo tipo de aproximaciones.

Llevaron todo a la prórroga gracias a la resistencia de Vozinha y una zaga defensiva atenta que evitó cualquier gol de Argentina con atajadas impactantes. Lisandro Martínez marcó el segundo gol para los argentinos, pero no la victoria.

La selección de Cabo Verde no queire despedirse del Mundial y sigue aguantando de todas las maneras. El equipo revelación del torneo llegó poco contra Argentina, pero suficiente para empatar al minuto 103 del tiempo extra con un golazo de Sidny Lopes Cabral. Enganchó y recordó a un contrario y sacó un latigazo al palo más lejano ante el espacio gigante que le dieeron.