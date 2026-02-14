Werder Bremen vs Bayern Múnich EN VIVO HOY 14 de febrero - Bundesliga

Inició la fecha 22 de la Bundesliga con una contundente goleada 4-0 del Borussia Dortmund sobre Mainz. Ahora, el protagonismo se lo robarán Werder Bremen, Bayern Múnich y Luis Díaz, quienes irán en busca de otros tres puntos en la competencia para afianzarse en la tabla de posiciones.

El equipo que comanda Vincent Kompany, pasa por su mejor momento deportivo a nivel nacional e internacional, ya que comanda en la Bundesliga con un sólida participación de 17 partidos victoriasa, un empate y una derrota que los deja con y 54 puntos. Mientras que en Champions League se mantuvo en fase de clasificación directa a octavos de final, ubicado en la segunda casilla con 21 puntos.

Mientras que el panorama para el Werder Bremen es completamente diferente, habiendo perdido un total de 10 partidos que lo están dejando en cerca de la zona del descenso, justo en la casilla 16 con tan solo 19 unidades obtenidas con cuatro victorias y siete empates.

Werder Bremen vs Bayern Múnich: cómo VER EN VIVO HOY 14 de febrero la Bundesliga

El partido entre Werder Bremen vs Bayern Múnich por la fecha 22 de la Bundesliga se disputará este sábado 14 de febrero a partir de las 9:30 a. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 9:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 11:30

Bolivia y Venezuela: 10:30

Lea también Conmebol confirmó horarios de Tolima y Medellín en la Copa Libertadores

En otras noticias: Yerry Mina no está lesionado

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en la Bundesliga 2025/26?

El delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, es uno de los más destacados en la presente temporada al ser uno de los goleadores del equipo con un total de 13 anotaciones y como "plus" también ha podido reportarse con 12 asistencias, todo a lo largo de 1.660 minutos.