Conmebol confirmó horarios de Tolima y Medellín en la Copa Libertadores

Poco a poco, la Copa Libertadores viene tomando forma para los equipos colombianos. Mientras Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla esperan definir la suerte en la fase de grupos, Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima arrancarán desde la fase previa en la segunda instancia.

Vea también: El técnico colombiano que supera a Zinedine Zidane en selecto top de la historia

Tolima y Medellín persiguen la posibilidad de sellar el paso a los grupos, pero antes tendrán que superar dos fases. La segunda y si la ganan, disputarán la tercera instancia. La participación de los ‘Pijaos’ arrancará contra el Deportivo Táchira, y el elenco ‘Poderoso’ tendrá que medirse con Liverpool de Uruguay.

En la fase 1, Deportivo Táchira superó en los penales a The Strongest en Venezuela y logró medirse en esta segunda fase con Deportes Tolima que participa por ser el líder de la tabla de la reclasificación del 2025. Los dirigidos por Lucas González esperan superar estos partidos.

Por su parte, el sorteo dejó al Medellín con Liverpool de Uruguay, equipo que, a diferencia del Deportivo Táchira, no tuvo que jugar una serie en la fase 1. Ese es el camino que ambas escuadras tendrán y la Conmebol ya definió los horarios y las fechas de las series.

DEFINIDOS LOS HORARIOS DE DEPORTES TOLIMA VS DEPORTIVO TÁCHIRA

La fase 2 y las primeras instancias de la Copa Libertadores se definen rápidamente para que el 18 de marzo se sortee la suerte de los clubes que participarán en la fase de grupos.

Justo la siguiente semana de la clasificación del Deportivo Táchira tendrán que recibir la visita del Deportes Tolima en San Cristóbal, Venezuela. Y siete días después será el encuentro en Ibagué para definir el clasificado a la fase 3. Quien gane tendrá que medirse con Bahía o con O’Higgins de Chile.

Así las cosas, la Conmebol dio a conocer los horarios de los partidos de ida y de vuelta en esta serie entre venezolanos y colombianos por un cupo a la fase anterior de los grupos:

Le puede interesar: Confirmado el nuevo equipo de Jader Valencia en la Liga BetPlay

Ida:

Jueves, 19 de febrero:

Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima

7:30 p.m.

San Cristóbal, Venezuela.

ESPN y Disney +.

Vuelta:

Jueves, 26 de febrero

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

7:30 p.m.

Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

ESPN y Disney +

HORARIOS DEL MEDELLÍN VS LIVERPOOL

Por los lados del Medellín que deberá enfrentar al Liverpool, el cuadro antioqueño no ha tenido el mejor rendimiento en la Liga BetPlay y quiere recomponer su camino, especialmente en el torneo internacional tras ser segundo en la reclasificación del 2025.

La Copa Libertadores es el objetivo en esta temporada, y arrancarán en un campo complicado como Uruguay. Definirán en casa la serie. En caso de sellar la clasificación, tendrán que medirse con el ganador de la serie entre Guaraní o Juventud Las Piedras que superó en penales a Universidad Católica de Ecuador.

Lea también: Fluminense confirmó la salida de Gabriel Fuentes: ¿En qué equipo jugará?

Así las cosas, este será el calendario de los dirigidos por Alejandro Restrepo en los partidos de ida y vuelta en la Copa Libertadores:

Ida:

Martes, 17 de febrero:

Liverpool vs Medellín

7:30 p.m.

Montevideo, Uruguay

ESPN y Disney +.

Vuelta:

Martes, 24 de febrero

Medellín vs Liverpool

7:30 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

ESPN y Disney +