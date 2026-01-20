Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liverpool

¿Xabi Alonso al Liverpool?: Slot rompió el silencio

Ante los recientes rumores que sitúan al entrenador español como opción en Anfield, el actual director técnico del Liverpool rompió el silencio.
Nicolás Restrepo Guaqueta
Arne Slot
Arne Slot // AFP

Sin duda, el Liverpool de Inglaterra no ha conseguido los mejores resultados a lo largo de la temporada pues una serie de empates lo alejan cada vez más de la lucha por la Premier y afectan su desempeño en el resto de competencias.

Liverpool se lanza por referente del Real Madrid: pagarían 180 millones de euros

Lea también

Liverpool se lanza por referente del Real Madrid: pagarían 180 millones de euros

Ante esto, el puesto de Arne Slot como director técnico del equipo ha entrado en duda por más de una ocasión y lo cierto es que uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días es el de Xabi Alonso.

Pese a asumir el cargo esta temporada lo cierto es que los resultados no acompañaron al español por lo que la directiva optó detener su proceso al frente del cuadro ‘merengue’.


Este martes, durante la conferencia de prensa previa al compromiso de Liga de Campeones contra el Olympique de Marsella, Slot fue consultado directamente sobre los rumores que vinculan a Alonso con el puesto en Liverpool. El técnico neerlandés respondió con ironía, bromeando que Alonso lo había llamado para decir que “vendría en seis meses”, antes de recalcar su compromiso con el club.

Histórico DT del Liverpool acaba los rumores con el Madrid

Lea también

Histórico DT del Liverpool acaba los rumores con el Madrid

He trabajado aquí 18 meses y disfruto de mi trabajo. Ganamos la Premier League y sabemos que esta temporada ha sido más complicada. Escuché algunos abucheos, pero eso es normal cuando un equipo empata partidos que se esperaban ganar”, afirmó Slot.

En esta nota

Liverpool Arne Slot Xabi Alonso Premier League