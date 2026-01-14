No ha sido fácil ni la temporada para el Liverpool que poco a poco ha despegado en la Premier League, ni para el Real Madrid. Los ingleses están en la cuarta casilla en la competencia, mientras que los españoles están en la segunda plaza, pero el problema aparece por la salida de Xabi Alonso como director técnico.

Vea también: Durán calienta todo en Colombia: cambio de planes para el Mundial 2026

Xabi Alonso, un ex Liverpool que esperaba títulos en el Real Madrid, pero que se fue con tan solo siete meses en el cargo. Y Álvaro Arbeloa, su sucesor, que también pasó por los ‘Reds’ en su etapa como jugador y ahora tendrá que sacar al elenco español de un bache, especialmente por la derrota en la Supercopa ante el Barcelona.

La relación de grandes jugadores como Jude Bellingham, Vinícius Jr, Federico Valverde, entre otros no fue la mejor con Xabi Alonso. Pese a que el inglés lo desmintió, esta situación de la actitud de futbolistas con el entrenador vasco podría encaminar la salida de alguno, pues el brasileño habría pensado en cambiar de aires, mientras que otros clubes podrían dar un golpe y acercarse a fichar a estrellas del elenco español.

LIVERPOOL SE LANZA POR JUDE BELLINGHAM

Bajo este panorama y lo que puede ocurrir en este momento complejo del Real Madrid por la salida de Xabi Alonso y algún inconformismo de jugadores, el Liverpool estaría atento al futuro de Jude Bellingham, volante inglés que ha dado de qué hablar en el club español, especialmente en su primera temporada con varios goles.

Le puede interesar: Millonarios cerraría el mercado con un central campeón en Argentina

De acuerdo con información de José Miguel Villarroya en el canal de Twitch de Siro López, el Liverpool estaría buscando el fichaje de Jude Bellingham y estaría dispuesto a pagar 180 millones de euros o más por el fichaje del inglés. Los ‘Reds’ saben que no será fácil convencerlo en medio de esta temporada en invierno.

Por esta razón, la idea sería que esa operación de Liverpool con Jude Bellingham superando los 180 millones de euros sea en verano de 2026. El inglés seguiría en el Real Madrid por lo menos hasta final de la temporada. Pues, evidentemente, esa cifra es muy difícil de no aceptarla.

Real Madrid entraría entonces en un dilema: dejar salir a Jude Bellingham que empezó de más a menos, pero que sigue siendo una de las estrellas del club, o bien, mantenerlo para sacar todo su potencial y perder esa chance de sacar provecho en el mercado de fichajes por un alto valor que estaría dispuesto a pagar Liverpool.

Lea también: Real Madrid sufre en el debut de Arbeloa: dura noticia para la Copa del Rey

Evidentemente, la llegada de Álvaro Arbeloa podría mejorar las relaciones de la plantilla con el nuevo entrenador y sería determinante para que el Real Madrid mantenga a los referentes y a sus estrellas para las próximas temporadas. De hecho, desde El Chiringuito de Jugones afirman que el plantel está encantado con los primeros entrenos de Arbeloa.