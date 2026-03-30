Xabi Alonso volvería a dirigir: grande de Europa lo buscaría

Sin duda, el Liverpool de Inglaterra no ha tenido los mejores resultados a lo largo de la temporada, pues el cuadro rojo suele ser uno de los protagonistas a nivel local y en torneo europeo algo que no ha sucedido bajo el mando de Arne Slot en su segunda temporada frente al equipo.

A lo largo de la temporada, el Liverpool ha sufrido múltiples bajas en posiciones clave, especialmente en defensa, lo que ha obligado a improvisar alineaciones y ha afectado el equilibrio del equipo. Incluso el propio Slot ha reconocido que la falta de profundidad en la plantilla ha complicado el rendimiento competitivo.

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En lo deportivo, también ha habido un bajón en el rendimiento individual de algunas figuras. El caso más llamativo es el de Mohamed Salah, quien, pese a su historia y números, ha tenido momentos irregulares y vive un contexto de incertidumbre tras anunciar su salida al final de la temporada, lo que también ha impactado el ambiente dentro del equipo.

Ante esto, la directiva del Liverpool habría tomado medidas de cara a la próxima temporada y es por esto que, según varios medios como SportBild, Xabi Alonso tomaría las riendas del club.

Alonso ha contado con una buena carrera como entrenador al sobresalir en el Bayer Leverkusen, aunque su paso por el Real Madrid no fue el mejor al salir a mitad de temporada remplazado por Álvaro Arbeloa.

Ahora, se debe esperar el fin de la temporada para conocer la decisión del club y cerrar el ciclo de Arne Slot quien sorprendió al conseguir la Premier League pero no pudo mantener los buenos resultados.