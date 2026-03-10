Jhon Durán explotó y dio su versión de la supuesta pelea en Selección Colombia

Todas las miradas del mundo del fútbol vuelven a recaer sobre Jhon Jáder Durán, no solo por el inaudito cambio de equipos que ha tenido en los últimos meses, sino porque finalmente volvió a aparecer para ponerle fin a la lluvia de criticas que ha recibido con respecto a la pelea que protagonizó en la 'tricolor' y que le estaría costando su no convocatoria.

El delantero de tan solo 22 años recientemente se vinculó al Zenit de Rusia, equipo con el cual no ha podido brillar de la forma en la que se esperaba, por lo que posiblemente no entre en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los próximos amistosos, aunque para otras personas la verdadera razón de su ausencia en la Selección Colombia tendría que ver con un pleito que hubo en su última presencia con la 'tricolor'.

Durán desmintió todas las versiones de su "pelea" en la selección

En menos de un año la carrera deportiva de Jhon Jáder Durán entró completamente en un "limbo" tras la irregularidad de partidos que ha tenido la oportunidad de disputar tras el excesivo cambio de club, habiendo salido de Al Nassr hacia Turquía para jugar con Fenerbahce y finalmente terminar en el fútbol de Rusia jugando con la camiseta del Zenit.

Sin embargo, la verdadera polémica que gira en torno al delantero colombiano Jhon Durán, llega nuevamente después de que se conocieran supuestos detalles de un fuerte episodio ocurrido durante una concentración de la Selección Colombia, que habría generado tensiones dentro del grupo y reabierto el debate sobre el comportamiento del joven atacante.

Lea también Así será el fixture de América en la Copa Sudamericana 2026

Esta supuesta versión luego se vinculó fuertemente con el tema de su falta de convocatorias en el resto de los partidos de Colombia en la eliminatoria y los amistosos. Dicha situación causó que Jhon Jáder Durán reapareciera ante sus seguidores y fanáticos de la Selección Colombia para poner fin a las especulaciones y hablar de su propia versión.

El atacante tomó voz en sus redes sociales y dejó un contundente mensaje para todos aquellos seguidores, medios e incluso periodistas que tergiversaron toda esta versión que hasta el día de hoy lo sigue acomplejando a puertas de que se dé a conocer la confirmación de la nueva lista de convocados de Néstor Lorenzo para los amistosos ante Francia y Croacia.

Durán contó realmente que fue lo que pasó con el supuesto altercado en los camerinos, exigió respeto y que también se cuente la verdad con pruebas, si es que las tienen, para que se compruebe realmente si él es el mentiroso.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Colombia?

La Selección Colombia disputará dos partidos amistosos de alto nivel ante Selección de Croacia y Selección de Francia durante la fecha FIFA de marzo de 2026, como parte de su preparación para el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombia vs Croacia

Jueves 26 de marzo de 2026

Camping World Stadium , Orlando (Estados Unidos)

, Orlando (Estados Unidos) 7:30 p. m. hora de Colombia

Colombia vs Francia