Yerry Mina vs Dibu Martínez: el colombiano quiere revancha

La Copa Mundial dejó varias sensaciones en cuanto a los partidos que se disputaron y el cruce de varios jugadores que dejó de qué hablar hasta el día de hoy, aunque hicieron falta algunos cruces que todos los fanáticos estaban esperando.

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Uno de los partidos que quedó pendiente y con ansias de disputarse fue el de Colombia vs Argentina, el cual se hubiera podido dar en la instancia de cuartos de final, pero lamentablemente Colombia se quedó en camino y el duelo no se dio, lo que dejó una "espinita" en los seguidores y hasta en los propios futbolistas, tal como fue el caso de Yerry Mina, quien envió un contundente mensaje a la Selección de Argentina y al 'Dibu' Martínez.

Yerry Mina le envía contundente mensaje al 'Dibu' Martínez

En medio de la jornada de vacaciones, Yerry Mina volvió a referirse a Emiliano "Dibu" Martínez antes de retornar con el Cagliari y dejó un mensaje en el que recordó la polémica vivida entre ambos durante la semifinal de la Copa América 2021.

Este episodio se dio luego de que fuera consultado por el posible cruce que pudo haber en la instancia de cuartos de final del Mundial en donde se hubieran podido enfrentar Argentina y Colombia, pero que no se pudo dar.

El defensor colombiano aseguró que no guarda ningún tipo de resentimiento hacia el arquero argentino y señaló que todo lo ocurrido en aquella Copa América en donde erró el penal quedó en el terreno de juego.

El central también explicó que entiende la forma en la que Martínez afronta ese tipo de situaciones y aseguró que cada jugador utiliza diferentes recursos para competir. En ese sentido, afirmó que no existe ningún problema personal con el arquero y que ambos han dejado atrás lo sucedido, pero que de todas maneras hay una "deuda pendiente" y le quiere marcar un gol.

Mina también quiere verse frente a frente con Argentina

Además de referirse a Emiliano Martínez, Yerry Mina manifestó que espera volver a enfrentar a la Selección Argentina en el futuro. El defensor señaló que siempre existe motivación para medirse ante los actuales campeones del mundo y dejó claro que desea estar presente en un nuevo duelo frente a la Albiceleste para competir al máximo nivel.

Yerry Mina celebró la renovación de Lorenzo

En las últimas horas, Yerry Mina, que disfruta de algunos días de vacaciones, después de haber hecho parte de la Selección Colombia que disputó la Copa del Mundo de 2026, dio a conocer su alegría por la renovación de Néstor Lorenzo como entrenador del equipo nacional.

Mina también aseguró que con el entrenador argentino la Selección Colombia y el grupo de jugadores han crecido y han ganado reconocimiento a nivel internacional.

"Me dio mucha felicidad por que venimos en un proceso muy lindo. Él ha venido creciendo, con los muchachos hemos crecido y se ha visto en cada partido. jugar con Colombia tu preguntar por el mundo y dicen 'uy Colombia', es muy lindo por que se está haciendo algo bien", dijo en diálogo con DSports.