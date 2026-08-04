América perdería a un delantero en plena Liga BetPlay: revelan interés de equipo internacional

Una de las prioridades del América de Cali tanto en el mercado de fichajes del primer semestre del 2026 como en este segundo ha sido nada más ni nada menos que la contratación de un delantero. La directiva escarlata tenía claro que un atacante internacional era el objetivo y apareció el nombre de José Neris de Uruguay.

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Nunca llegaron a un acuerdo con José Neris, pese a que se reactivaron en varias ocasiones. En su lugar llegó el ecuatoriano Daniel Valencia que había sido goleador dos veces seguidas en Manta de Ecuador. En este segundo semestre volvieron a interesarse en el fichaje de Neris, pero no llegaron a acuerdos.

Bajo la dirección técnica de David González, le han dado continuidad a Jorge Daniel Valencia que ya suma seis goles con el cuadro vallecaucano. Contra Una de las prioridades del América de Cali tanto en el mercado de fichajes del primer semestre del 2026 como en este segundo ha sido nada más ni nada menos que la contratación de un delantero. La directiva escarlata tenía claro que un atacante internacional era el objetivo y apareció el nombre de José Neris de Uruguay.

Nunca llegaron a un acuerdo con José Neris, pese a que se reactivaron en varias ocasiones. En su lugar llegó el ecuatoriano Daniel Valencia que había sido goleador dos veces seguidas en Manta de Ecuador. En este segundo semestre volvieron a interesarse en el fichaje de Neris, pero no llegaron a acuerdos.

Bajo la dirección técnica de David González, le han dado continuidad a Jorge Daniel Valencia que ya suma seis goles con el cuadro vallecaucano. Contra Real Cartagena por la Copa BetPlay sufrió una lesión en el hombro y no pudo estar en el duelo contra Boyacá Chicó. Su ausencia permitió que Kevin Angulo brillara con un doblete frente a los ‘Ajedrezados’.

EMELEC BUSCARÍA FICHAR A DANIEL VALENCIA

A Daniel Valencia le ha costado un poco romper los arcos en Colombia, pero ya lleva seis goles desde que se puso la camiseta escarlata del América de Cali. La afición siempre ha estado algo dividida por el delantero ecuatoriano, y esto puede dar pie para que llegue un interés por parte de otro club.

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En ese orden de ideas, la periodista Mayra Bayas indicó en su cuenta de X que Daniel Valencia interesa en Emelec. No han definido nada en estos momentos, dado que la lesión en el hombro que sufrió el ecuatoriano sería determinante para que no haya alguna negociación entre las partes.

El problema en estos momentos es que Emelec tiene todavía sanciones de la FIFA para el mercado de fichajes. En últimas horas se levantó la penalización por parte del ente que rige en fútbol a nivel mundial, pero llegaron dos más que ponen en jaque al cuadro eléctrico.

La FIFA puso dos nuevas sanciones para Emelec y el club de Guayaquil espera solventar este problema en los próximos días, dado que ya tienen a Jefferson Valverde como su primer fichaje y esperan poder contratar a Daniel Valencia dependiendo de la evolución de la lesión de hombro.

EMELEC DEJARÍA A AMÉRICA SIN DELANTERO

Mientras que Emelec busca a un delantero que sería nada más ni nada menos que Daniel Valencia, el América de Cali espera conseguir pronto a un reemplazo o a un atacante que pueda cumplir con las prioridades de la institución y de un David González que sigue insistiendo en que necesitan confirmar al nuevo centrodelantero.

Seguramente, América tampoco pensaría en vender o en prestar a un delantero si no tiene definidas a sus fichas en la zona ofensiva que es una de las primeras prioridades para la institución escarlata. De igual forma, David González también espera el regreso de Adrián Ramos.

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Por ahora, el interés de Emelec depende de lo que pase con el siguiente parte médico por la lesión en el hombro del delantero ecuatoriano. Si no es nada grave y regresa a la competencia, los eléctricos podrían salir en busca del fichaje de Daniel Valencia. Una de las prioridades del América de Cali tanto en el mercado de fichajes del primer semestre del 2026 como en este segundo ha sido nada más ni nada menos que la contratación de un delantero. La directiva escarlata tenía claro que un atacante internacional era el objetivo y apareció el nombre de José Neris de Uruguay.

Nunca llegaron a un acuerdo con José Neris, pese a que se reactivaron en varias ocasiones. En su lugar llegó el ecuatoriano Daniel Valencia que había sido goleador dos veces seguidas en Manta de Ecuador. En este segundo semestre volvieron a interesarse en el fichaje de Neris, pero no llegaron a acuerdos.

Bajo la dirección técnica de David González, le han dado continuidad a Jorge Daniel Valencia que ya suma seis goles con el cuadro vallecaucano. Contra Real Cartagena por la Copa BetPlay sufrió una lesión en el hombro y no pudo estar en el duelo contra Boyacá Chicó. Su ausencia permitió que Kevin Angulo brillara con un doblete frente a los ‘Ajedrezados’.