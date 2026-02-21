Desde que dejó el banquillo del Real Madrid en 2021, el futuro de Zinedine Zidane ha sido objeto constante de especulación.

Zinedine Zidane tendrá un nuevo reto: el técnico estará a cargo de una Selección Nacional

El técnico francés optó por apartarse del foco mediático tras una etapa exitosa en el club blanco y, desde entonces, rechazó diversas ofertas, manteniéndose al margen del fútbol profesional a la espera de un proyecto que lo convenciera.

En las últimas horas se confirmó que existe un acuerdo verbal entre Zidane y la Federación Francesa de Fútbol para que asuma como seleccionador una vez concluya el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, sucederá en el cargo a Didier Deschamps, quien ha liderado uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del combinado galo.

Aunque el relevo no será inmediato, la decisión ya está tomada y responde a una planificación a largo plazo. En la federación consideran que el perfil de Zidane garantiza continuidad competitiva y liderazgo dentro del vestuario, además de representar un símbolo para el fútbol francés.

Zidane asumirá el desafío de mantener a Francia entre las potencias del fútbol

Meses atrás, el propio entrenador había reconocido su deseo de dirigir algún día al seleccionado nacional. Ahora, ese objetivo se materializa. Con un amplio palmarés a nivel de clubes y una fuerte ascendencia sobre los futbolistas, Zidane asumirá el desafío de mantener a Francia entre las potencias del fútbol internacional, en una transición que busca equilibrio entre renovación y estabilidad deportiva.