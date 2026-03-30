Zlatan Ibrahimovic sobre el hijo de Lionel Messi: “Llegará muy lejos”

Todo parece indicar que el apellido Messi va a seguir retumbando en el mundo del fútbol. A pesar de que la era de Lionel está por llegar a su final, todo está dado para que el apellido del argentino siga deslumbrando en el fútbol, pues uno de sus hijos brilla en las inferiores del Inter Miami.

El encargado de deslumbrar con su talento es Ciro Messi, el menor de los hijos de Lionel Messi, que ha dejado con la boca abierta a todos los aficionados del Inter Miami, teniendo en cuenta el talento y los goles que ha realizado en las inferiores del equipo de la MLS.

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Uno de los que quedó asombrado por el gran talento que tiene el joven de siete años fue Zlatan Ibrahimovic, excompañero de Lionel Messi del Barcelona y que durante los últimos días se rindió ante los pies del talentoso jugador, el cual pinta como una de las futuras estrellas del fútbol mundial.

Zlatan Ibrahimovic se rinde ante los pies de Ciro Messi

En medio de la premiación de los torneos de las inferiores de la MLS, Zlatan Ibrahimovic se refirió al galardón que le entregó a Ciro Messi (máximo goleador) y dejó claro que el heredero será el encargado de que el apellido Messi siga dejando de qué hablar en el mundo del fútbol.

“Si quieres ver una versión en miniatura de Messi, tienes que ver a Ciro Messi. Me alegra darle este premio (Máximo Goleador); este chico llegará muy lejos en el futuro”, aseguró el exdelantero, quien estuvo como invitado especial de la importante gala.

Cabe mencionar que, en varios videos de redes sociales, Ciro ha dejado boquiabiertos a varios seguidores, teniendo en cuenta el parecido que tiene con su padre, además de los enganches y gambetas, los cuales lo hacen una de las futuras estrellas del fútbol mundial.

Messi jugaría su último mundial con Argentina

Mientras una nueva generación comienza a sonar en el fútbol, Lionel Messi mira con nostalgia lo que será la Copa del Mundo del 2026, la que será la última que tendrá el ‘10’ con la camiseta de la selección Argentina, cerrando una era que dejó títulos, recuerdos y títulos en la albiceleste.