[VIDEO] "Felices 212 + 1": Junior le desea Feliz cumpleaños a Barranquilla

Este 7 de abril de 2026, la ciudad de Barranquilla celebra 213 años de historia, identidad y orgullo, consolidándose como uno de los epicentros culturales y deportivos más importantes del país. Conocida como ‘Curramba la Bella’, la ‘Puerta de Oro’ o la ‘Arenosa’, la capital del Atlántico conmemora más de dos siglos de crecimiento y el Junior no dejó pasar la fecha como desapercibida.

Barranquilla, escenario de grandes gestas deportivas que han trascendido fronteras

Figuras como Édgar Rentería, campeón de dos Series Mundiales, han puesto el nombre de la ciudad en lo más alto del deporte internacional. A él se suman referentes como Helmut Bellingrodt, primer medallista olímpico colombiano, o Iván René Valenciano, ídolo del fútbol nacional.

La lista de talentos incluye también a deportistas como Álex Cujavante, múltiple campeón mundial, y Cristian Ortega, campeón panamericano. En disciplinas como el ciclismo, figuras como Nelson Soto han marcado hitos, mientras que en el tenis destaca María Fernanda Herazo.

El legado también se extiende a escenarios históricos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, cuya organización fue ampliamente reconocida. Además, la ciudad es cuna del Junior de Barranquilla y sede habitual de la Selección Colombia.

Junior celebra el cumpleaños 213 de Barranquilla

En sus 213 años, el equipo de Barranquilla utilizó las redes sociales para dejar un particular video en torno a la fecha. De manera jocosa, los jugadores jugaron con el doble sentido del níumero 13 para llevar a cabo la dinámica: "Barranquilla felices, 212 + 1. Felices 212 más 1. Felices 212 más 1. Fices 212 Felices 212 Felices 212 + 1. Felices 212 + 1. Felices 212 más 1, Felices 212 más 1. Barranquilla, linda y bella".

Teófilo Gutiérrez y Jermein Peña le dieron el cierre a la pieza multimedia: "Felices 213 años... Ay, aquí tienes a tu ciudad linda. Felices 212 más uno".