Bogotá abrió sus puertas al Sportbiz: un evento para aficionados al fútbol

En un contexto de crecimiento, innovación y transformación del ecosistema deportivo del país, Sportbiz regresó a Colombia, en una nueva edición realizada el pasado 25 de febrero, con un concepto innovador, denominado Sportbiz industry meeting, un formato actual y fresco que promueve el networking y la camaradería entre los principales actores del Sports Business de la región.

Con la asistencia de más de 400 líderes del sector, el evento se distinguió por su sólido programa de ponentes que incluyó más de 35 oradores de alto calibre. Entre los asistentes se encontraban figuras relevantes de la industria como el Gerente Comercial de AFA / LPF, el exministro del deporte Ernesto Lucena, representantes de LaLiga española, Sencia, el Clúster del Deporte de Bogotá y representantes de destacadas propiedades deportivas como Atlético Nacional, Once Caldas, Internacional.

Con esta reciente edición, el Sportbiz alcanzó su quinto aniversario. La meta es continuar llevando a cabo este tipo de proyectos no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades del país, con el fin de congregar a toda la industria del deporte, con el objetivo de potenciar el talento local, consolidar relaciones estratégicas y mantener al país como un agente significativo en el escenario regional del Business Sports.

Sports Business, una nueva forma de ver el deporte

Sportbiz sigue impulsando la profesionalización del ámbito deportivo, creando oportunidades específicas de negocio y conexiones profesionales entre directivos, marcas, agencias, propiedades deportivas y emprendedores, reforzando de esta manera las redes laborales a escala regional. Con más de 40 eventos llevados a cabo en más de 15 naciones de Latam y España, Sportbiz se ha establecido como un referente en el ámbito deportivo latinoamericano y mundial, con presencia en mercados clave como México, Miami, Barcelona y varias capitales de América Latina.

El evento fue organizado por Good Morning Sports y Futbolete Media Lab, dos actores con trayectoria en el desarrollo de contenidos y experiencias para la industria deportiva. Futbolete Media Lab es una empresa especializada en fútbol, marketing y negocios, con más de 15 años de experiencia en la creación de productos, servicios y experiencias vinculadas al deporte.

De este modo, Colombia reafirma su lugar dentro del circuito regional como un mercado clave para el desarrollo y la profesionalización de la industria deportiva latinoamericana.