Chiara Ferragni, la famosa italiana que luce la camiseta de Junior

Junior de Barranquilla se ha consolidado como uno de los equipos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta su constante participación en las finales y clasificación a certámenes internacionales.

Lo hecho por el conjunto 'rojiblanco' le ha permitido ganar reconocimiento internacional, hasta el punto de que importantes figuras del deporte y el entretenimiento han portado la camiseta del equipo barranquillero.

Lea también Decisión en Junior tras derrota ante Once Caldas y en plenos carnavales

Chiara Ferragni posó con la camiseta de Junior

La más reciente figura internacional que publicó en sus redes sociales utilizando la camiseta de Junior de Barranquilla fue Chiara Ferragni, reconocida empresaria y modelo italiana que en un carrusel de su cuenta de Instagram dejó una imagen con el uniforme del conjunto 'rojiblanco' de la temporada 2025.

La publicación de la italiana se hizo viral y rápidamente los aficionados de Junior de Barranquilla reaccionaron y le dejaron comentarios de agrado a Ferragni.

A pesar de que no se tiene certeza de la relación que tendría Chiara Ferragni con Junior de Barranquilla, la italiana se suma un listado de famosos de talla internacional que han portado la camiseta del equipo 'rojiblanco.