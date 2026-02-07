¿Cómo va la salud de Omar Pérez tras el infarto? Hay novedades

En la tarde del pasado miércoles 4 de febrero, el recordado exfutbolista de Independiente Santa Fe, Omar Pérez, tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica Marly de Bogotá por un dolor en el pecho que no desaparecía, el argentino fue sometido con prontitud a exámenes médicos y se evidenció que había sufrido un infarto.

El hombre de 44 años fue internado de inmediato en la clínica y se sometió a un proceso médico que consistió en la colocación de un stent, una pequeña malla metálica cilíndrica que se implanta para mantener abierta una arteria del corazón que está bloqueada.

“De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios”, señaló horas después de la emergencia médica la fundación Omar Pérez en un comunicado de prensa.

Omar Pérez y una nueva publicación sobre su estado de salud

El multicampeón con Santa Fe (ganador de 3 ligas en Colombia y de la recordada Copa Sudamericana) volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales luego de publicar una fotografía en cama agradeciendo los mensajes de apoyo y asegurando que está con dolor, pero mejorando cada hora.

Pues bien, Omar Pérez ha evolucionado de manera satisfactoria y el argentino ya se lo observa con mejor semblante en una nueva fotografía donde aparece sentado y con comida en la mesa: “La evolución fue progresiva y constante... ya me siento mucho mejor y con ganas de que llegue el alta médica”, escribió el exfutbolista en la publicación.

La inmediata atención fue clave para la salud de Omar Pérez

El exjugador que dejó el fútbol profesional en 2019, cuando tenía 37 años, ha hecho hincapié en sus dos publicaciones que la rápida decisión de llevarlo de urgencias y de atender su problema médico con diligencia fue clave para que su corazón respondiera y mejorara.

Sin duda una buena noticia que tranquiliza a todos, especialmente a sus familiares, allegados y aficionados de Independiente Santa Fe, que lo recuerdan con inmenso cariño por toda su entrega al club rojo de la capital del país.