El astro colombiano James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, el acuerdo del ex Real Madrid y Bayern Munich con Minnesota está únicamente garantizado hasta junio de 2026, mes en el que arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Minnesota United se reservó una opción para alargar el compromiso seis meses más hasta el final de la temporada 2026

A sus 34 años, el futuro de Rodríguez estaba cargado de interrogantes desde que no renovó su contrato con el León mexicano en noviembre.

En este punto de la carrera de la figura colombiana, Bota de Oro del Mundial de 2014, se la relacionó con los clubes más reconocidos de la MLS, como el Inter Miami de Lionel Messi.

Rodríguez aterriza en el fútbol estadounidense pero en un equipo insospechado, el Minnesota United, que no cuenta con otros jugadores de renombre y cuyo estado se encuentra en un clima de tensión por la campaña antimigratoria del presidente Donald Trump.

"Es verdad que he jugado en grandes clubes pero quería esta liga", recalcó el colombiano al ser presentado en el estadio Allianz Field en Saint Paul (Minnesota). Minnesota "es el club que avanzó mas, que me quiere", explicó. "Hemos hecho esfuerzos de parte y parte".

Su llegada a la MLS, cuya temporada arranca el 21 de febrero, pone fin a la incertidumbre en Colombia por la falta de rodaje de su capitán a menos de cinco meses del Mundial de Norteamérica, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Desde su partida de México se le vinculó con conjuntos de Argentina, Brasil y Colombia. El United, que nunca ha llegado a una final de la MLS desde su ingreso en 2017, le ofrece la posibilidad de un rodaje bajo menor presión.

"En cinco meses tengo la Copa del Mundo. Estoy en una etapa en la que no puedo fallar", recalcó Rodríguez.

"Estuve en contacto con el profe", dijo en referencia al seleccionador cafetero, Nestor Lorenzo. "Me dijo que no lo pensara, que (la MLS) es una liga que va a estar bien".

James Rodríguez, flamante incorporación del Minnesota estuvo acompañando a los Timberwolves. en su juego contra Pelicans

El fichaje de Rodríguez supone otro golpe de efecto para la MLS, que en los últimos años ha atraído a figuras mediáticas como el propio Messi, Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Son Heung-min (Los Angeles FC).

Al jugar en conferencias distintas, el United no tiene ningún partido programado en la temporada regular contra el Inter Miami, por lo que un eventual duelo ante Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul tendría que ser en la final o a lo largo de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana.

Rodríguez, se mostró muy contento al firmar con su nuevo equipo, a las pocas horas de haber firmado ya se encontraba familiarizado con la ciudad, el jugador de la Selección Colombia fue observado en el juego de los Timberwolves. quienes jugaron contra New Orleans Pelicans.