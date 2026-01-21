El fútbol colombiano tendrá una nueva fiesta fuera de la cancha, este jueves 22 de enero de 2026 hay una nueva cita con la Gala de las Estrellas Águila, una ceremonia para premiar a los jugadores más determinantes en la última temporada, una distinción que hacen directamente los hinchas del FPC. Espectacular cubrimiento por Deportes RCN.

Lea también Así le fue a Jhon Solís en su debut con en el Birminghan City

La ceremonia, en donde están invitadas todas celebridades del fútbol colombiano entregarán premios en diferentes categorías, entre ellas ‘Mejor gol de 2025’, ‘Mejor jugador joven’, ‘Mejor jugadora joven’ y ‘Estrella del pasado’.

El evento permitirá recordará lo más destacado del 2025, así como una exaltación a las actuaciones individuales que se destacaron en los campeonatos del fútbol colombiano.

Teófilo Gutiérrez, Hugo Rodallega, Fabián Sambueza y Rafael Carrascal, reunidas en la Gala de las Estrellas Águila

La elección de los ganadores se definirá a través de la votación del público, un elemento que le da protagonismo a la hinchada y convierte la premiación en un reflejo de lo importante que representan para los protagonistas.

La transmisión comenzará una hora antes del evento, desde las 7:00 p. m. los seguidores vivirán los detalles de la alfombra roja, el equipo de Deportes RCN tendrá los pormenores de la llegada de los invitados y actores del FPC.

La ceremonia se realizará a las 8:00 p. m. y reunirá a varios de las estrellas que marcaron la temporada, incluidos Teófilo Gutiérrez, Hugo Rodallega, José Enamorado, Fabián Sambueza, Rafael Carrascal, entre otros.

¿Dónde ver la Gala de las Estrellas Águila del Fútbol Profesional Colombiano del 2026?

Los fanáticos del fútbol colombiano podrán ver a las estrellas del FPC en la alfombra roja y en la ceremonia a través del Youtube de Deportes RCN, desde allí, Juan Felipe Cadavid, Eduardo Luis y Carolina Castellanos. Desde las 7:00 p. m. en punto el equipo de Deportes, atento a los galardonados.



