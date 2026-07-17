En Bogotá se jugó el partido con más altura en el mundo

La capital colombiana se sigue consolidando como la ciudad de los grandes eventos. Bogotá fue el punto de partida para la realización de un evento deportivo sin precedentes. Este viernes se realizó el primer partido de fútbol en la cima de la Torre Colpatria, lo cual buscaba batir el récord para convertirse en el partido jugado en la cima más alta de un edificio.

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Los organizadores del épico momento habló de lo sucedido: “Para Futto esta es la postura que demuestra que el talento de los barrios puede llegar por lo alto y no tiene límites. Creemos que el talento de los barrios de Colombia está a la altura de cualquier otro país. Por eso trabajamos día a día, para hacer cosas diferentes y seguir creando un ecosistema sostenible para el microfútbol callejero colombiano”, afirmó Santiago Rodríguez, Fundador de Futto.

Récord Mundial

La novedosa apuesta para redefinir los límites del deporte urbano, busca posicionar a la ciudad en el contexto internacional que espera llevar el deporte ‘Rey’ a un escenario extremo. Tras la realización del evento y los registros logrados este viernes en Bogotá, se intentó establecer un récord como el partido de fútbol más alto, logrado en la ciudad.

Más que un partido, se trata de una experiencia integral que incluyó sesiones de video, activaciones especiales y una puesta en escena exclusiva para el entorno digital dirigido a audiencias universales.

¿Por qué la Torre Colpatria?

La elección de la Torre Colpatria no fue casual. Su altura, reconocimiento y su importancia para Colombia la convirtieron en el escenario ideal para este desafío futbolístico, ofreciendo una vista panorámica de 360 grados de Bogotá y un contexto visual único que elevó y posicionó la narrativa del evento.

Además del espectáculo deportivo, la iniciativa contó con una estrategia de distribución de contenido enfocada en redes sociales y medios digitales, con el objetivo de amplificar el impacto y posicionar a la capital colombiana como epicentro de innovación deportiva. Además del acompañamiento de más de 25 medios de comunicación, lo que hacen al evento una verdadera cita importante para la historia de la capital de la República.

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"Nuestro objetivo es potenciar la industria del deporte y entretenimiento en Colombia. Queremos posicionar a Futto como una marca que revoluciona el deporte a través del entretenimiento. Hemos cambiado la forma de ver el deporte de barrio para que sea una alternativa de entretenimiento único con alcance mundial”, agregó Santiago Ruiz, socio de Futto.

Las voces de los protagonistas

El partido disputado a mayor altitud en un edificio en el mundo reunió a varias estrellas del fútbol callejero en el país: Alexander Rodríguez, más conocido como ‘Alexander 00’, Juan Pablo Sierra, Felipe Forero, Miguel Fory, Sebastián Zamora y el influencer 'Piquiña'.

El reconocido creador de contenido y futbolista ‘Alexander 00’ dijo: “Me siento muy orgulloso, porque se nota que estamos haciendo las cosas bien. Este es el claro ejemplo de que un jugador de barrio puede hacer cosas muy grandes. Hoy rompimos un récord estamos orgullosos de hacer historia”.

“Nunca estuvo en mi mente ser parte de un récord, porque a veces tenemos los sueños encerrados, pero ya sabemos que cosas como estas son las que podemos hacer, cuando uno se lo propone, salir adelante. Soy un claro ejemplo que se pueden hacer grandes cosas, ya hemos representado a Colombia en muchas partes del mundo”, recalcó en futbolista.

Innovación Internacional

Con este primer partido en las alturas, Colombia no solo rompe esquemas en la forma de vivir el fútbol, sino que también reafirma su capacidad de innovar en la intersección entre deporte, cultura y entretenimiento. Además que Bogota incentiva permanentemente ser uno de los epicentros de grandes gestas en el país.