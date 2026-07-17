España vs Argentina: así va el historial completo antes de la final del Mundial 2026

El destino quiso que España y Argentina se enfrentaran en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Los españoles dejaron atrás a Austria, Portugal, Bélgica y a Francia. Mientras tanto, los argentinos superaron a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

La mística de Argentina, que, cada vez que sufre golpes en los partidos tomó fuerza para sellar la clasificación y el juego de toques de España y de tener el control de la pelota también fue determinante para que las dos selecciones estén en esta final inédita.

Esta será la primera vez que se enfrenten en esta instancia de un Mundial, y la segunda ocasión en la que se verán las caras en una Copa del Mundo. Sin embargo, en anteriores oportunidades han disputado amistosos. El historial antes de este encuentro que dará el título luce sumamente parejo en 14 partidos.

ASÍ VA EL HISTORIAL DE ESPAÑA VS ARGENTINA

El domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, España y Argentina se enfrentarán por la gloria orbital en un vibrante duelo que promete mucho con las campeonas de sus respectivas confederaciones y que ya saben lo que es ganar Copas del Mundo. Los españoles en 2010 y los argentinos en tres oportunidades en 1978, 1986 y 2022.

Después de sesenta años, Argentina y España se van a volver a ver las caras en una Copa del Mundo. En aquella ocasión fue en la fase de grupos y la ‘Albiceleste’ se impuso a la ‘Roja’ con un 1-2 en Inglaterra.

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Bajo ese panorama, Argentina y España se han enfrentado en 14 ocasiones con seis victorias de la selección sudamericana, seis de los europeos y dos empates en un historial parejo a la espera de lo que será esta final en Nueva Jersey. En ese orden de ideas, estos han sido los resultados:

España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso | Madrid

Argentina 4-1 España | 06/09/2010 | Amistoso | Buenos Aires

España 2-1 Argentina | 13/11/2009| Amistoso | Madrid

España 2-1 Argentina | 10/10/2006 | Amistoso | Murcia

España 0-2 Argentina | 16/11/1999 | Amistoso | Sevilla

España 2-1 Argentina | 19/09/1995 | Amistoso | Madrid

España 1-1 Argentina | 11/10/1988 | Amistoso | Sevilla

Argentina 1-1 España | 10/10/1974 | Amistoso | Buenos Aires

España 1-0 Argentina | 10/10/1972 | Amistoso | Madrid

Argentina 2-1 España | 12/07/1966 | Mundial | Birmingham

España 2-0 Argentina | 10/06/1961 | Amistoso | Sevilla

Argentina 2-0 España | 23/07/1960 | Amistoso | Buenos Aires

Argentina 1-0 España | 04/07/1953 | Amistoso | Buenos Aires

España 0-1 Argentina | 06/12/1952 | Amistoso | Madrid

LUIS DE LA FUENTE QUERÍA ENFRENTAR A LIONEL SCALONI

Cuando España selló la clasificación para la final, en la rueda de prensa le preguntaron al entrenador por la selección a la que se quería enfrentar en la pelea por el título entre Inglaterra o Argentina. Una respuesta clara en la que Luis de la Fuente no dudó en confirmar a los sudamericanos como el rival ideal.

Esto tiene una historia del pasado, pues, cuando Lionel Scaloni estaba haciendo los cursos para obtener la licencia UEFA, el maestro fue nada más ni nada menos que Luis de la Fuente. Una amistad que los relaciona entre profesor y alumno.

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Mientras tanto, a Lionel Scaloni le preguntaron si había llamado a Luis de la Fuente tras la clasificación de España a la final. El argentino dejó claro que, si Argentina pasaba, no lo iba a llamar, dado que se encontrarían en la final, mientras que, si perdían ante Inglaterra, iba a llamar a su colega y hasta darle consejos sobre cómo enfrentar a los británicos.

Una historia entre maestro y alumno que espera dar de qué hablar. Claro que, en la final, cada uno irá en busca de la gloria y con la necesidad de representar a su país de la mejor manera con el título orbital.

Además de la relación entre los entrenadores, será una final histórica para Lionel Messi en su último Mundial cerrando contra el país que le dio la oportunidad de ganarse el reconocimiento a nivel global y donde lo ganó todo con el FC Barcelona.